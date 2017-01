Manifestantes protestam contra indicação de diretores de escolas

Eles são contra a indicação de 8 diretores e adjuntos para assentamentos.

Manifestantes ligados ao Movimento Sem Terra (MST) interditam desde a manhã desta quinta-feira (26) a estrada que dá acesso a um projeto de mineração da empresa Vale e a quatro comunidades rurais do município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Eles são contra a indicação de oito diretores e diretores adjuntos para quatro escolas de um dos assentamentos. Os manifestantes querem escolher quais os diretores que devem ser indicados para as escolas através do voto direto. Por causa do proteste, uma longa fila de caminhões que seguiam para a mina se formou na estrada.

Eles dizem que vão aguardar uma posição da Prefeitura de Parauapebas para liberar o trânsito. O G1 tentou entrar em contato com a Prefeitura, mas até agora não obteve resposta.

