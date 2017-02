Manifestantes reabrem rodovia BR-163 após negociação com o governo

A BR-163 no Município de Novo Progresso, no Sudoeste do Pará foi desbloqueada, o jornal Folha do Progresso esteve no local no momento do desbloqueio.

A policia rodoviária Federal (PRF) esteve presente no momento da abertura da rodovia.

A rodovia tinha sido bloqueada na manhã de quarta-feira (01) durante um protesto que cobrava alterações na MP 756/2016.

Conforme o movimento, a rodovia foi liberada na tarde desta sexta-feira. Segundo a fonte, as entidades entenderam que houve respaldo positivo das autoridades políticas como a do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), e do deputado federal Nilson Leitão (PSDB), que se comprometeram em ajudar na revogação da Medida Provisória 756/2016 que alterou limites das unidades de conservação e acabou pegando áreas produtivas da região. Eles apontam que este fato vai acarretar em perdas econômicas para o município. Os manifestantes deixaram o acampamento montado no local e podem voltar a bloquear a rodovia caso não sejam atendidos, a previsão é até o dia 14 de fevereiro.

Conforme divulgou o site Só Noticias daquele estado(MT), a MP-756 foi editada, para a viabilizar a construção da ferrovia “Ferrogrão”, que ligará a cidade de Sinop no estado do Mato Grosso até Miritituba, no Pará. A previsão do governo é lançar tanto o edital quanto o leilão no 2º semestre deste ano. Com investimentos estimados em R$ 10 bilhões, o governo federal poderá conceder a Ferrogrão por até 60 anos como forma de atrair empresas interessadas.

