Manifesto! -Basta de violência em Porto de Moz

Até quando o poder público do município de Porto de Moz vai ficar na inércia diante de tanta violência?

No ultimo dia 15 deste mês, o jovem Cleomilson Nascimento Torres, 29 anos – pai de família e querido por todos – foi brutalmente assassinado e por motivo torpe. Os acusados do crime, assassino e mandante, seguem soltos, em sociedade, impunes.

O jovem Cleomilson, que tinha uma vida inteira de sonhos e projetos era pai de uma menina, que agora terá que seguir sem contar com seu protetor. E que respostas as autoridades locais darão para esta filha? E para a população em geral?

A morte de Keké, como era conhecido Cleomilson, não poderá ser esquecida ou apenas entrar nas estatísticas sobre violência. É preciso que se faça justiça, com o apoio de TODOS, principalmente dos nossos gestores que nos representam nos três poderes diante do Estado.

E nós – moradores que têm no voto o poder maior – temos que reconhecer nosso real papel diante dessa luta. Temos sim que unir forças e cobrar destas autoridades força e empenho para resgatar nossa Porto de Moz das mãos do banditismo, da corrupção e do descaso.

Não aguentamos mais ter medo de sair de casa, de procurar atendimento médico nos postos de saúde e hospital sem conseguir, de ter nossas casas invadidas ou nossos filhos assassinados por foras da lei que só visam a ganância e o terror.

Acreditamos nas leis, mas é preciso que as leis nos representem e nos protejam de fato e de direito, colocando para fora do convívio em sociedade os fora da lei, bandidos e corruptos.

E como podemos ajudar nesta luta? Simples: sendo cidadãos participativos no processo democrático, não apenas votando de 4 em 4 anos, mas cobrando e fiscalizando a atuação daqueles que foram eleitos – todos os dias – para nos representar.

É preciso entender, de uma vez por todas que, TODOS sofremos as consequências da violência. Comerciantes, professores, gestores, famílias, ninguém está à margem das mazelas causadas pela negligência do poder público.

Hoje foi um membro da família Torres, amanhã, se este mal não for combatido incansavelmente, poderá ser você, leitor deste texto.

Por isso, mobilize-se! dê seu apoio, participe das manifestações contra a violência no município, cobre do Ministério Público, do seu vereador, do seu prefeito medidas eficazes de combate à violência como: mais policiamento nas ruas, ações educativas de prevenção, projetos de lei que fiscalizem o porte e uso de armas de fogo e bebidas pelas ruas da cidade, dentre outras ações.

Gestores, estamos de olho na atuação de vocês contra a violência! Suas atitudes hoje com relação a esta luta refletirão nas próximas eleições. Sairá na frente aquele que está do lado do povo, levantando a bandeira do povo: CHEGA DE VIOLÊNCIA!

Não podemos ficar de braços cruzados esperando a morte bater à porta. É preciso reagir, não apenas com indignação mas com mobilização. A luta está apenas começando!

Solidariedade às famílias das vítimas da violência do município de Porto de Moz.

Por:Igor Brandão

