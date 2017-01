Mano Menezes aponta Robinho como jogador crucial para o Cruzeiro em 2017

Com o contrato renovado até dezembro de 2019, Robinho mostrou que é um jogador crucial para o Cruzeiro. O gol de falta do meio-campista acarretou em elogios de Mano Menezes.

O técnico do Cruzeiro aponta o dono da camisa 19 como um nome importante para a equipe em 2017 e enaltece o seu futebol.

“O Robinho tem sido importante, criação, armação de jogadas passa por ele. Agora ele está fazendo mais gols, antes fazia só gol bonito. Daqui a pouco fará gols feios também, mas isso não será ruim para nós”, declarou.

“Todos serão importantes, cabe ao treinador construir uma equipe forte para que os jogadores se destaquem. Existem momentos que uns se destacam mais, ou maneiras de jogar que favorecem mais a este ou aquele”, acrescentou.

O bom momento do jogador fez com que ele tenha assinado o novo vínculo com os mineiros. A princípio, o seu compromisso seria até dezembro deste ano. Contudo, diante das boas atuações, o atleta acabou renovando. Com informações da Folhapress.

