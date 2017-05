Manteiga tem alta acumulada de quase 30% em 12 meses

Preço do produto ficou bem acima da inflação de 4%, segundo o Dieese-PA

O quilo da manteiga consumido pelos paraenses nos últimos 12 meses tem uma alta acumulada de 27,72%, contra uma inflação de apenas 4% estimada para o mesmo período. Os dados são de uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada nesta terça-feira (30).

Segundo o estudo, realizado em mercearias, padarias e supermercados da Grande Belém, o quilo da manteiga fechou o ano ano passado sendo comercializado em média a R$ 34,79. No início deste ano foi encontrado a R$ 35,19; em março, com uma pequena redução, foi encontrado a R$ 33,33. No mês passado, com nova alta, o quilo do produto foi encontrado em média a R$ 34,65. Com essa nova alta, segundo o Dieese, o quilo da manteiga teve um reajuste acumulado de 27,72 % , contra uma inflação de apenas 4% estimada para o período. A tendência ainda é de alta para o mês de maio.

