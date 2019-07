Mantida prisão de chefe de segurança acusado de estupro em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Facebook) – O chefe de segurança “Denis Edinilson (Indio)”, acusado de crime de estupro contra uma adolescente em Novo Progresso, vai permanecer preso. A decisão é da Justiça que, acompanhou o entendimento da apuração dos fatos pela Policia Civil e pediu a prisão do acusado.

De acordo com o magistrado, a prisão do acusado está fundamentada conforme a lei penal, havendo indícios de participação no crime. Índio foi preso em flagrante delito no dia 18 de Junho com a menor e conduzido para delegacia de policia civil onde o caso foi investigado e colhido depoimento da vitima que confirmou o estupro.

Denis Edinilson popularmente conhecido POR Índio Segurança, trabalhava como chefe de segurança da empresa Garra Segurança em Novo Progresso. Conforme a informação do Delegado responsável pelo caso , Índio é acusado de pedofilia com uma menor de 15 anos de idade filha de um membro da segurança publica do município de Novo Progresso.

Indio também é investigado por outros casos, e por postagens de fotos com menores nas redes sociais.

Para o Delegado Dr. César Faustino não há duvida do crime cometido pelo acusado, ele foi preso em flagrante delito,informou.

Denis aguarda transferência para o presidio de Itaituba onde ficará a disposição da Justiça.

