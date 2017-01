Manutenção deixa residenciais sem água em Belém

Em nota a Cosanpa informa que houve um problema de baixa vazão e que a bomba precisou ser retirada para manutenção no Utinga. Os técnicos ainda estão fazendo a remontagem do equipamento. A Companhia informa que um caminhão-pipa foi disponibilizado para atender aos moradores até que a situação seja normalizada. A previsão é que o abastecimento de água retorne na tarde deste sábado (28).

Conjuntos Ariri Bolonha e Jardim Sideral estão sem água desde ontem (26). Abastecimento deve retornar no sábado (28). Moradores dos conjuntos Ariri Bolonha e Jardim Sideral, no bairro do Coqueiro, relataram estar sem abastecimento de água desde ontem (26).

