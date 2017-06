Manutenção em pista do aeroporto de Santarém provoca mudanças em voos

Reparos serão feitos a partir da segunda-feira (19) até o dia 17 de agosto, segundo informou a Infraero. Manutenção vai ocorrer diariamente entre 7h e 13h.

Uma manutenção na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, no oeste Pará, vai provocar mudanças em voos agendados entre os dias 19 de junho a 17 de agosto desse ano, período em que devem ser realizadas as obras.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou ao G1 que a manutenção será feita no horário de 7h às 13h. Ainda não informações da quantidade de voos que serão cancelados ou remanejados por conta das obras de manutenção.

Segundo a Infraero, os passageiros que compraram bilhetes nesse período, devem consultar as companhias aéreas para verificar se houve alguma alteração no voo comprado. O G1 está em contado com as companhias que operam em Santarém.

A Infraero informou ainda que o trabalho na pista do aeroporto de Santarém tem caráter preventivo, com o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal.

A pista possui 2,4 mil metros de comprimento por 45 metros de largura. Os trabalhos de recuperação serão executados em uma área de 39.300 m², com investimentos de R$ 1,8 milhão, segundo a Infraero.

Fonte: G1 Santarém.

