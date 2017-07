Manutenção no PJe suspende atendimento

Suspensão ocorre entre os dias 19 e 20 de junho em 89 unidades

A necessidade de manutenção no banco de dados do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) suspendeu o atendimento ao público externo e os prazos processuais, nos dias 19 e 20 de julho, em 89 unidades judiciárias, distribuídas em Belém, Abaetetuba, Ananindeua, Benevides, Breves, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Itaituba, Marabá, Marituba, Muaná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Salinópolis, Santa Izabel, Santarém e São Miguel do Guamá (Confira a lista completa abaixo).

Entretanto, serão admitidos peticionamentos nos Juizados Especiais e Varas de Juizados Especiais para processos que tramitam no Projudi e que, futuramente, não serão migrados para o PJE; assim como para os processos que tramitam no sistema Libra.

Todas as informações estão disponíveis na Portaria Nº 3541/2017-GP, no Diário da Justiça, desta quarta-feira, 19.

Lista de unidades com expediente externo suspenso:

COMARCA UNIDADE JUDICIÁRIA

Abaetetuba 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba

Abaetetuba 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba

Abaetetuba Juizado Especial Cível de Abaetetuba

Altamira Juizado Especial Cível de Altamira

Ananindeua 1ª Vara de Juizado Especial Cível de Ananindeua

Ananindeua 2ª Vara de Juizado Especial Cível de Ananindeua

Ananindeua 3ª Vara de Juizado Especial Cível de Ananindeua

Ananindeua 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Ananindeua 1ª Vara da Família da Comarca de Ananindeua

Ananindeua 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Ananindeua 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua

Ananindeua 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua

Ananindeua Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Ananindeua Vara da Infância e Juventude de Ananindeua

Belém Vara do Juizado Especial Cível de Icoaraci

Belém Vara do Juizado Especial Cível de Acidentes de Transito

Belém Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém

Belém CEJUSC – Almirante Barroso

Belém 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém Vara do Juizado Especial Cível de Mosqueiro

Belém 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 4ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Idoso

Belém 2ª Vara do Juizado Especial Cível do Idoso

Belém 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém Turma Recursal

Belém 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 7ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 9ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 10ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém

Belém 1ª Vara de Fazenda da Capital

Belém 2ª Vara da Fazenda de Belém

Belém 3ª Vara de Fazenda da Capital

Belém 4ª Vara da Fazenda de Belém

Belém 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais

Homogêneos da Comarca da Capital

Belém 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Belém 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Belém Vara da Família Distrital de Icoaraci

Belém Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci

Belém Vara Distrital de Mosqueiro

Belém 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém

Belém 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém

Belém 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém

Belém 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Belém 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Benevides 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

Benevides 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

Benevides 3ª Vara Cível de Benevides

Bragança Juizado Especial Cível de Bragança

Breves Vara do Juizado Especial Cível de Breves

Castanhal Vara do Juizado Especial Civel de Castanhal

Castanhal 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Castanhal 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Castanhal 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Castanhal Vara Agrária da Região de Castanhal

Conceição do Araguaia Juizado Especial Cível de Conceição do Araguaia

Concórdia do Pará Vara Única de Concórdia do Pará

Itaituba Juizado Especial Cível de Itaituba

Marabá 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Marabá

Marabá 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Marabá

Marituba Vara do Juizado Especial Cível de Marituba

Marituba 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

Marituba 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba

Muaná Vara do Juizado Especial Cível de Muaná

Paragominas CEJUSC – Paragominas

Paragominas Vara do Juizado Especial Cível de Paragominas

Parauapebas Vara do Juizado Especial Cível de Parauapebas

Redenção Juizado Especial Cível de Redenção

Salinópolis Juizado Especial Cível de Salinópolis

Santa Isabel Juizado Especial Cível de Santa Isabel

Santa Izabel 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel

Santa Izabel 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel

Santarém CEJUSC – Santarém

Santarém Juizado Especial Cível de Santarém

Santarém Juizado Especial das Relações de Consumo

São Miguel do Guamá Juizado Especial Cível de São Miguel do Guamá

Fonte: Coordenadoria de Imprensa .

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...