Mão de Vocês esta suja de Sangue -Estudante de 16 anos defende legitimidade de ocupações e humilha deputados;assista

O Paraná tem cerca de 900 escolas ocupadas. Hoje, em Curitiba, ocorre uma assembleia com representantes dessas ocupações para decidir se continuam ou suspendem o movimento. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

“A nossa única bandeira é a educação, apartidária”, disse Ana Júlia. Ela rechaçou que a violência banalizada tivesse alguma relação com a luta pela qualidade do ensino público.

Os deputado da Assembleia Legislativa do Paraná foram humilhados nesta quarta (26), em Curitiba, durante pronunciamento da estudante Ana Júlia, de 16 anos, do Colégio Estadual Senador Alencar Guimarães.

You May Also Like