Marabá conta com novo Posto Avançado do Detran

Agência deve atender os 13 municípios da região sul e sudeste do Pará

(Foto: Divulgação/Asdecon) – Motoristas da região sudeste agora podem realizar serviços administrativos em habilitação e veículos no novo Posto Avançado do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), localizado no shopping Pátio Marabá

De acordo com o Detran, todas as Ciretrans tipo “A” possuem região territorial definida para atendimento, denominada de Região Administrativa de Trânsito (RAT). No caso da agência de Marabá, essa região é composta por 13 municípios da região sul e sudeste do Pará: Abel Figueiredo, Brejo Grande do Araguaia, Jacundá, Bom Jesus do Tocantins, Marabá, São João do Araguaia, Itupiranga, Palestina do Pará, Nova Ipixuna, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Piçarra e Rondon do Pará;.

A Ciretran de Marabá atende em torno de 100 processos de habilitação e a Estação Cidadania atende em torno de 25 processos de habilitação diariamente. Todo o atendimento de habilitação e veículos foi migrado para o Shopping. Quanto aos processos de veículos, 150 são atendidos pela Ciretran de Marabá e a Estação Cidadania atende em torno de 30 processos de veículos diariamente, informou o Detran.

“A Biometria e a prova de legislação serão realizados no novo Posto Avançado. Vale ressaltar que os serviços de veículos e habilitação deverão ser agendados. O maior objetivo deste novo Posto é a descentralização dos serviços e prestar melhor conforto e comodidade aos usuários”, explicou a diretora-geral do Detran, Andrea Hass.

O Posto Avançado do shopping Pátio Marabá também disponibilizará um Pólo da Escola Pública de Trânsito.

Por: Portal ORM 1 de Agosto de 2018 às 15:53

