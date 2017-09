Marabá é a cidade que mais gerou empregos no Pará

O município que teve melhor evolução e gerou um saldo positivo de mais empregos este ano, no Pará, foi Marabá. A informação foi divulgada em um relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Na análise regionalizada, em julho deste ano, a região de Carajás teve saldo de 766 novos empregos gerados nas micro e pequenas empresas, de janeiro a julho. Destaque para Marabá, com 519 novos postos de trabalho. Na sequência está a Região Metropolitana de Belém, que gerou 576 novos vínculos empregatícios, e a região Tocantins, que teve registro de 379 vagas de trabalho criadas.

CONSTRUÇÃO CIVIL

As micro e pequenas empresas paraenses geraram 6,7 mil empregos formais no acumulado do ano até julho. Segundo avaliação do Sebrae no Pará, feita com base no Caged, os pequenos negócios vêm mantendo o saldo crescente de empregos no Estado, desde o mês de abril deste ano.

Segundo o gerente regional do Sebrae, Marcelo Araújo, as empresas de construção civil também contribuíram para o crescimento no número de vagas de emprego positivas. De acordo com ele, este setor é puxado por outros setores, o que mostra uma recuperação econômica na região. “A cadeia da construção é muito vasta, temos empresas de grande porte numa escala que agrega serviços e também percebemos que há uma inclusão de empresas de micro porte”, disse Marcelo.

A região Carajás I é composta por 17 municípios. No total, em julho, a região teve 1.980 pessoas contratadas e 1.214 desligadas dos empregos. O município de Marabá empregou 1.257 trabalhadores e desligou 738. Já o município de Tucuruí admitiu 144 e desligou 103 pessoas.

TENDÊNCIA

O primeiro mês deste segundo semestre reforça a tendência positiva com o registro de 2.274 novos postos de trabalho gerados pelos pequenos empreendimentos do estado do Pará. Em comparação ao mês de julho do ano anterior,houve um incrementode 2.129 empregos.

