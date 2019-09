Marabá e Parauapebas recebem Caravana de Negociação da Celpa

Consumidores podem renegociar dívida e obter lâmpadas mais econômicas (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

Clientes poderão fazer negociações de débitos e trocar até cinco lâmpadas

Marabá e Parauapebas recebem o Projeto Caravana de Negociação, realizado pela Celpa, nos dias 5 e 6 de setembro. A ideia é levar condições mais flexíveis de negociação de débitos, além de oferecer a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Os consumidores ainda poderão se cadastrar no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia de famílias consideradas baixa renda.

Em Marabá, a programação ocorre das 9h30 às 16h, na rua Geraldo Veloso, no bairro Bela Vista. Já em Parauapebas, os atendimentos serão das 9h às 17h, no Center Cidade Nova, que fica na rua E, n° 545, no bairro Cidade Nova. Para receber atendimento, basta levar documentos pessoais. E para as trocas de lâmpadas, é necessário apresentar a última fatura paga e até cinco lâmpadas em funcionamento.

Segundo o executivo de relacionamento com o cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a caravana oferece praticidade para os clientes, que têm acesso a vários serviços em um único local. “Sempre buscamos estar mais próximos com os nossos serviços e a Caravana de Negociação é uma excelente oportunidade para isso. Em Parauapebas, estaremos em uma área comercial e de fácil acesso. Em Marabá, já passamos por diversos bairros e agora chegou a vez de estar no Bela Vista, a convite da associação de moradores. As ações nos bairros são muito esperadas pela população, que pode sanar qualquer pendência com a concessionária”, explica o executivo.

Por:Redação Integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...