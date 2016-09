Marabaense conquista Miss pará 2016

Eleita Miss Pará 2016, no concurso realizado sexta-feira, 16, em Belém, a Marabaense Fablina Paixão (fotos) cumpre extensa agenda pós certame de beleza, na capital do Estado, antes de retornar à cidade natal.A jovem conquistou o título, enfrentando belas mulheres paraenses, superando-as em quase todos os quesitos dos critérios de seleção.

