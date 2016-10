Maracanã é liberado para jogo entre Flamengo e Corinthians.

O Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Especial de Policiamento em Estádio (Gepe) vistoriaram o Maracanã na tarde desta terça-feira e o estádio foi liberado para a partida entre Flamengo e Corinthians, no próximo domingo, dia 23, às 17h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos começam a ser vendidos ainda nesta terça para os sócios-torcedores, com preços a partir de R$ 20. A venda para o público em geral começa na quarta, às 22h, na internet, e na quinta nos pontos físicos. Serão 54.424 bilhetes à venda.

– Os funcionários devem ter virado muitas noites aqui no Maracanã, porque hoje encontramos um estádio em perfeitas condições de jogo. Todo o entulho nos portões de saída e nas arquibancadas foram retirados. As grades que separam as torcidas também foram recolocadas. Foi um trabalho impressionante. O Maracanã está seguro – afirmou o Major Sílvio Luiz, comandante do Gepe.

– Ainda vamos terminar de montar o esquema de segurança, mas deve ser o padrão de 400 policiais militares dentro e fora do estádio, sendo cerca de 200 do Gepe. Liberamos toda a capacidade do estádio (73.215 pessoas). A carga é com o Flamengo. Acreditamos que devem ser colocados à venda 60 mil – explicou o comandante do Gepe.

O Flamengo já publicou nas redes sociais um vídeo convocando os torcedores a comparecerem ao Maracanã neste domingo, lançando uma campanha com a hashtag #DomingoEuVouAoMaracanã.

PREÇOS DOS INGRESSOS:

Norte (setor exclusivo da torcida do Flamengo)Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$80 (R$40 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$60 (R$30 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$40 (R$20 meia)

Sul (setor exclusivo da torcida do Flamengo)Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$100 (R$50 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$80 (R$40 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$50 (R$25 meia)

Sul visitante (torcida do Corinthians): R$100 (R$50 meia) – venda online a partir de quarta-feira 22h e na quinta-feira exclusivamente em São Paulo.

Leste Superior (setor exclusivo da torcida do Flamengo)Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$120 (R$60 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$90 (R$45 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$60 (R$30 meia)

Leste Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo)Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$160 (R$80 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$120 (R$60 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$80 (R$40 meia)

Oeste Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo)- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$160 (R$80 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$120 (R$60 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$80 (R$40 meia)

Maracanã Mais (setor exclusivo da torcida do Flamengo)- Público geral e sócio-torcedor Nação Jr: R$225 (R$135 meia)

Sócio-torcedor Tradição: R$180 (R$115 meia)

Sócio-torcedor Raça e superiores: R$135 (R$90 meia)

PONTOS DE VENDA:

Sede do Flamengo: Av. Borges de Medeiros, 997 – LagoaDo dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs; dia 23/10, das 10hs às 13hs (forma de pagamento: dinheiro e cartão)

Maracanã: Do dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs; dia 23/10 das 10h até o final do 1º tempo (forma de pagamento: dinheiro e cartão)

Loja Torcedor Carioca: Jacarepaguá Rio ShoppingEstrada do Gabinal 313, Loja 116/117 – Galeria A Do dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs (forma de pagamento: somente dinheiro)

Loja Hsport Shopping Via Parque: Barra da TijucaAvenida Airton Senna 3000, Loja 1092 F Do dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs (forma de pagamento: somente dinheiro)

Loja Hsport: Tijuca Rua Conde de Bonfim 685, Loja E,F,G Do dia 20/10 ao dia 21/10, das 10hs às 17hs; dia 22/10, das 10hs às 15hs (forma de pagamento: somente dinheiro)

Loja Fanáticos: Araruama Av. Brasil nº 10, Loja 112Do dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs (forma de pagamento: somente dinheiro)

Loja RVB Sport: Centro de São João de MeritiRua Assia Tanus Bedran Nº 46Do dia 20/10 ao dia 22/10, das 10hs às 17hs (forma de pagamento: somente dinheiro)

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...