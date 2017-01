Maracanã tem fornecimento de energia cortado pela Light

Com as contas de luz atrasadas desde outubro, o Maracanã teve o fornecimento de energia cortado pela Light nesta quinta-feira (26). Segundo o blogueiro Lauro Jardim, de O Globo, a Rio-2016 negocia os pagamentos de outubro e novembro, período em que geriu o estádio – os de janeiro e fevereiro são de responsabilidade da Odebrecht, que não se pronunciou sobre o caso. No total, o rombo é de R$ 2,8 milhões.

You May Also Like