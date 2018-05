Maradona diz não confiar na Argentina por causa de Sampaoli

“O problema não são os jogadores, é quem os guia”, alfinetou o craque

Figura das mais controversas, Diego Maradona voltou a chamar atenção nesta quarta-feira (23) ao avaliar as chances da seleção argentina na Copa do Mundo na Rússia. O craque deu apoio aos atletas convocados, mas admitiu ter “muitas dúvidas” quanto aos resultados no Mundial e não poupou o técnico Jorge Sampaoli de críticas.

“Acredito nos jogadores, mas no técnico não confio”, disparou o ex-camisa 10 durante a sua apresentação como presidente do Dynamo Brest, da Bielorrússia, em evento realizado nos Emirados Árabes. As críticas de Maradona são de ordem tática.

“[A Argentina] Não tem um jogo definido, nem coluna vertebral quando ataca ou defende. Na entrevista coletiva de segunda-feira [Sampaoli] disse que vai jogar em um 2-3-3-2, e isso é um disparate”, argumentou o ex-jogador e treinador da seleção argentina. “É ridículo. Não se joga assim desde a década de 1930.”

O descontentamento tira a confiança de Maradona no time argentino como um todo. “Para uma seleção que não tem experiência, líderes e esquema de jogo, parece que estamos arriscando muito prestígio”, alertou, dizendo ter “muitas dúvidas” quanto ao desempenho da equipe, mas deixando claro que o culpado por suas poucas esperanças é Sampaoli.

“O problema não são os jogadores, é quem os guia, é quem coloca na cabecinha deles o que têm que fazer dentro de campo. Porque se o técnico é pouco claro em seus conceitos, os jogadores não podem fazer milagres”, alfinetou Maradona.

