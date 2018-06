Maradona está internado na Colômbia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Campeão do mundo com a Argentina em 1986, Maradona será comentarista de televisão durante a Copa deste ano. Ele espera se liberar o mais breve possível para poder viajar a Rússia. POR NOTÍCIAS AO MINUTO

“Maradona tem um bloqueio e inflamação do joelho direito. Estamos atentos para dar um procedimento não-cirúrgico que envolve a drenagem de inflação”, disse o ortopedista colombiano Germán Alberto Ochoa, de acordo com declarações reproduzidas pelo jornal argentino “Olé”.

(Foto: © Reuters / Christopher Pike)- Diego Armando Maradona está internado em uma clínica em Cali, na Colômbia. O ex-atacante sofre com uma inflamação no joelho direito e os médicos avaliam a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

You May Also Like