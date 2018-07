Maranhense procura irmão que pode estar na Região (Rurópolis/Itaituba)

Roosiwelt, entrou em contato com a Redação do Jornal Folha do Progresso e pede ajuda da população da Região para encontrar o irmão;

Estou procurando meu irmão que pode estar morando ai na sua região , a muitos anos que não vejo e noticias que ele pode estar pela região de Novo Progresso, Itaituba e Ruropolis no Pará.

Veja dados

Boa noite eu me chamo Roosiwelt Meu irmão que eu não vejo a 29 anos na época ele morava na cidade de Itaituba, mas nós temos notícias que ele está morando na cidade de Ruropolis, Se vcs pudesse me ajudar eu agradeceria muito por favor, vou mandar uma foto da época de 29 anos atrás.

Ele tinha 8 anos

Hoje ele tem 37 anos

Ele se chamava Rusiel da Silva Mesquita

Meu email –roosiwelt@hotmail.com

Me disseram que ele é filho de um senhor chamado Goiano da agência

Eu moro na cidade de São Luis Maranhão

Essa foto é a única coisa que tenho para descobrir o que aconteceu com meu irmão e descobrir

Meu telefone para contato: (98) 98110 4533

Eu sou esse de camisa azul atrás do di vermelho que é meu irmão que eu tanto procuro, essa de vermelho é minha Ruth esse senhor era meu avó que já faleceu esse com a neném é meu tio Coco , essa com o cachorro é minha vó que faleceu está fazendo 2 meses

Você pode ajudar compartilhando essa informação, compartilhe ao máximo de pessoas para que seja LOCALIZADO RUSIEL DA SILVA MESQUITA !!!

Quem souber informações pode enviar para a redação do Blog que avisamos os familiares, obrigado a todos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...