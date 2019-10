Maranhense tem casa invadida e é morto com quatro tiros em Itaituba

(Foto:Reprodução)-Homem foi atingido na cabeça, no tórax e na barriga

A noite desta terça-feira (01) foi marcada por um homicídio com características de execução em Itaituba, município do sudoeste paraense. A vítima foi José Ferreira da Silva, de 44 anos, maranhense natural de Amarante do Maranhão, no oeste do Estado nordestino, morto na casa onde morava com quatro tiros de arma de fogo.

Segundo familiares, era por volta de 19h quando dois homens em uma motocicleta preta chegaram à 3ª Rua da Invasão Sol Nascente para matar José. Um deles, que vinham na garupa da moto modelo Honda Bros desceu e entrou na casa onde José estava com a família. Ele disparou quatro vezes, atingindo a cabeça, o tórax e a barriga do homem. Depois de atirar, ele voltou à moto e fugiu com seu comparsa na direção da Rua Antão Ferreira do Vale.

A Polícia Militar foi acionada e foi ao local, bem como o Corpo de Bombeiros, que foi quem constatou o óbito. A cena do crime foi isolada pelos policiais militares, que então acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico legal (IML), que fez a remoção do corpo para necropsia. O 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou diligências nas áreas próximas do local do crime, mas nenhum suspeito foi localizado.

Por:Caio Oliveira

