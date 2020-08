Marcada audiência de instrução e julgamento de autor da ‘chacina de Paca’ que teve prisão mantida pela Justiça — Foto: Sílvia Vieira/G1

Audiência será em setembro através de videoconferência como medida preventiva à Covid-19. Mauro Barrozo e 12 testemunhas, entre elas policiais, serão ouvidos.

O assassino confesso do crime que ficou conhecido como “Chacina de Paca”, ocorrido em 2019 na zona rural de Belterra, no oeste do Pará, teve a prisão cautelar novamente mantida pela Justiça. Também foi marcada a audiência de instrução e julgamento de Mauro Barrozo. A decisão foi tomada pelo juiz Gabriel Veloso, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, no dia 20 de agosto.

De acordo com a decisão, Mauro continuará preso devido a gravidade do crime que cometeu, a periculosidade que representa à ordem pública e também para não colocar em risco o sistema prisional, caso fosse concedida a liberdade provisória e depois revogada, tendo o preso ter que voltar ao cárcere em meio a pandemia da Covid-19.

O magistrado destacou ainda que desde a decretação da prisão cautelar, em 2019, não surgiu nenhum fato fato novo capaz de modificar o entendimento da Justiça.

Audiência marcada

O juiz Gabriel Veloso determinou a realização de audiência de qualificação, interrogatório, instrução e julgamento de Mauro Barrozo para o dia 9 de setembro, às 9h. Entretanto, como medida preventiva à Covid-19, as oitivas serão realizadas através de videoconferência, com o acusado no presídio.

Além de Mauro, serão ouvidas mais 12 pessoas, sendo testemunhas do crime e policiais civis e militares. O Ministério Público e defesa também vão apresentar as alegações finais na audiência.

Em março deste ano, a Justiça tinha marcado a audiência de instrução e julgamento. Porém, não foi realizada.

A chacina



Mauro Barrozo está preso desde 6 de junho de 2019 — Foto: Bena

Mauro Barrozo está preso desde o dia 6 de junho. Ele foi capturado pelas polícias Civil e Militar, após 11 dias de buscas nas matas do município de Belterra. Mauro matou a tiros de espingarda: Pedro Boschetto, 63 anos, Raimundo Silva de Paula, 43 anos, e Douglas Boschetto de Paula, 12 anos, na comunidade Paca. Um filho de Mauro também foi encontrado morto, mas teria sido vítima de um tiro acidental dado pelo irmão.

O assassino confesso foi preso após descer de um ônibus na BR-163, à altura do bairro Matinha, zona urbana de Santarém. Ele estava acompanhado pela mãe e por seu filho Daniel. Os três caminhavam às margens da rodovia quando foram localizados por uma viatura do Grupamento Tático Operacional (GTO), depois de o motorista do ônibus avisar a polícia que ele havia pego a condução no quilômetro 72 e descido no bairro Matinha.

