Marcando um mês em funcionamento, colaboradores do HRT gravam mensagem para familiares de pacientes

Unidade já atendeu 58 pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19.

Completando um mês de inauguração e com o objetivo de tranquilizar e confortar familiares e amigos de pacientes internados no Hospital Regional do Tapajós (HRT), colaboradores que estão na linha de frente do enfrentamento e combate à COVID-19 na unidade gravaram um vídeo para marcar a data.

No vídeo, os profissionais assumem um compromisso com familiares e amigos de pacientes internados no Hospital. Ao todo, 18 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e diretoria representaram suas equipes. De forma geral, o vídeo reforça o compromisso dos colaboradores com o atendimento cuidadoso, digno e humanizado para com os pacientes internados.

“Estamos lutando contra a COVID-19 como um verdadeiro time. Nós prometemos que daremos o nosso melhor em qualquer situação” e “prometemos que enquanto eles estiverem aqui, estaremos ao lado deles”, são algumas das falas que demonstram o comprometimento dos profissionais.

Humanização reconhecida

Morador de Ituiutaba, município do interior do estado de Minas Gerais, Anisio Soares, irmão de um dos pacientes internados no HRT, enviou um áudio agradecendo a todos os profissionais do Hospital. “Fiquei muito satisfeito pelo atendimento que meu irmão tem recebido, só tenho a agradecer a toda equipe. Sei que ele está sendo muito bem cuidado”, finalizou.

Para a diretora de enfermagem, Enna Rosa, o desejo é de que as palavras ditas no vídeo pelos colaboradores alcancem essas famílias e amigos e levem tranquilidade e conforto a todos. “Entendemos que o atual momento não está sendo fácil, principalmente pelo distanciamento físico, mas todos nós estamos fazendo o possível para que essa saudade seja amenizada, priorizando sempre as necessidades do paciente com um atendimento humanizado”, enfatizou.

Balanço

O HRT foi inaugurado no dia 9 de julho e já atendeu 58 pacientes, incluindo moradores dos municípios de Itaituba, Rurópolis, Aveiro, Novo Progresso, Jacareacanga e demais localidades vizinhas que antes precisavam se deslocar para outras regiões para receber atendimento contra a COVID-19.

A Unidade conta com 64 leitos exclusivo para combate à pandemia. Desses, 54 são de clínica médica e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), serviço que antes da inauguração não era ofertado em Itaituba.

Trajetória

Logo após a abertura que contou com a participação do Governador do Pará, Helder Barbalho, o HRT recebeu os seus primeiros pacientes transferidos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h. As novidades não pararam e, três dias depois da inauguração, passou-se a oferecer o serviço de hemodiálise na UTI para ampliar o tratamento de pacientes que venham a ter complicações em suas funções renais causadas pela COVID-19. Nesse primeiro mês de abertura já foram realizadas 27 sessões de hemodiálises em pacientes agudos na UTI.

Não demorou muito para os resultados chegarem. No dia 15 de julho, os profissionais do HRT festejaram a primeira alta médica concedida ao paciente João Carlos, de 57 anos, morador do distrito de Moraes Almeida, que ficou internado na Clínica Médica por cinco dias. As equipes médicas já concederam 18 altas para pacientes recuperados da COVID-19.

Durante todo esse mês, as equipes têm trabalhado em ações e estão buscando atender as necessidades dos pacientes, ofertando serviços humanizados e de qualidade. Uma dessas ações com foco na humanização é a realização de vídeochamadas, uma vez que as visitas são proibidas por recomendação do Ministério da Saúde.

Pensando no melhor conforto e bem estar dos pacientes internados na clínica médica do HRT foram instalados aparelhos televisores nas enfermarias, deixando o ambiente hospitalar mais confortável e aconchegante para os pacientes. Segundo a psicóloga Jaque Felicio, tornar o ambiente mais agradável ajuda na recuperação do paciente. “Além do benefício de se distrair, os conteúdos televisivos tiram o foco do adoecimento. Isso favorece a saúde psíquica e o restabelecimento do quadro clínico do paciente”, destacou.

Novidades

O Diretor Geral do HRT, Silvério Cardoso, avalia o primeiro mês de funcionamento de forma positiva. Segundo ele, o Hospital veio para fazer a complementação da rede de saúde no combate à COVID-19 dando assistência e disponibilizando leitos de UTI para a população que necessitava. “Estamos trabalhando constantemente, sem medir esforços, dia e noite para continuar oferecendo e atendendo as necessidades de todos os nossos pacientes”, disse.

O HRT também está adaptando e disponibilizando leitos de enfermarias exclusivos para pacientes indígenas. Este espaço será inaugurado nos próximos dias. Além disso, o Hospital se prepara para ofertar mais serviços. “Com a superação da pandemia, vamos também disponibilizar, via regulação estadual e de forma gradativa, os serviços de natureza clínica e cirúrgica. Serão disponibilizados novos leitos de retaguarda e também inaugurado o Centro Cirúrgico que proporcionará mais comodidade aos pacientes de Itaituba e toda região do Tapajós, completou.

