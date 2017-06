Marcha Para Jesus reúne multidão de fiéis em caminhada por ruas de Santarém

A 23ª edição do evento ocorreu na tarde de sábado (3). Cristãos pediram a restauração da nação e demonstraram a fé em Jesus; Organizadores disseram 25 mil pessoas. PM não informou.

Cristãos de diferentes igrejas evangélicas foram às ruas de Santarém, no Pará, na tarde de sábado (13), para demonstrar a fé e pedir a paz em mais uma edição da Marcha Para Jesus. Com o tema “Marcha para Jesus: resgatando valores cristãos na nação”, os fiéis participaram de celebrações e shows de bandas e cantores da música gospel. Conforme a organização, 25 mil pessoas participaram da Marcha em 2017. A Polícia Militar (PM) não divulgou números.

O público se reuniu em concentração na praça Barão de Santarém, no Centro, onde marcharam por ruas e avenidas da cidade até a Praça de Eventos, na avenida Anísio Chaves, para assistir ao show do cantor gospel Rafael Araújo, do Rio de Janeiro e a ministração da palavra, feita pelo pastor Wellington Galdino, do Ministério Internacional da Restauração (MIR).

A Marcha para Jesus é um evento internacional que ocorre anualmente em milhares de cidades do mundo. De acordo com os organizadores, a marcha é uma maneira de mostrar que a igreja evangélica não é restrita aos templos, mas viva e aberta a toda sociedade. A ação também visa unir as igrejas cristãs em um ato de expressão pública de fé, amor, agradecimento e exaltação do nome de Jesus Cristo.

A Marcha em Santarém é organizada pelo Conselho de Pastores (Consepas). “Sabemos que a nação brasileira está passando por um momento muito difícil e é horas de nos unirmos e orar ao nosso Deus para que ele possa intervir e restaurar a nossa nação. São todas as igrejas cristãs de Santarém reunidas para adorar ao Senhor e clamar não só pelo Brasil, mas pela cidade e pelas famílias”, destacou o pastor Jean Carlos, coordenador.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...