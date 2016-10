Mariano está tomando morfina para amenizar a dor, diz Munhoz

Internado há dois dias no Rio, depois de bater a cabeça em um trampolim durante uma gravação do Saltibum, quadro do Caldeirão do Huck em que famosos são desafiados a saltar em uma piscina, o cantor sertanejo está tomando morfina para amenizar a dor.

“A pancada foi forte, bem em cima da cabeça”, conta Munhoz, dupla do sertanejo, que precisou de pontos para fechar o corte. Munhoz não sabe precisar o número de pontos, mas, segundo ele, Mariano falou em oito. “Eu conversei com ele ontem de manhã, ele me disse que estava bem e me falou para ficar tranquilo que logo sairia. Ele quer sair e trabalhar.”

Os dois shows que a dupla faria neste fim de semana , em Curitiba (PR) e Cruz Alta (RS), nos dias 20 e 22 de outubro, foram cancelados.

Munhoz, que está em Campo Grande na tarde desta quinta-feira, embarca para o Rio de Janeiro no fim do dia, para visitar o parceiro.

Caldeirão do Huck

Por Maria Carolina Maia

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...