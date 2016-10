Mariano sofre acidente e abre a cabeça em treino do Saltibum

Mariano, da dupla com Munhoz, sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (18), durante os treinos do quadro “Saltibum”, que tem Pedro Scooby e Maíra Charken na liderança da competição do “Caldeirão do Huck”. O sertanejo abriu a cabeça ao batê-la no trampolim, local onde os participantes pegam impulso para realizar o salto ornamental.

De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor não desmaiou e já foi encaminhado para um hospital na Barra da Tijuca para fazer os pontos na cabeça. Recentemente, Carol Barcellos exibiu seus machucados nas pernas e no bumbum ao saltar de dez metros de altura. No final de setembro, a jornalista deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, após cair de mau jeito durante um salto e bater com o ouvido direto na água da piscina.

Maíra Charken reclama de gases no peito antes de treino

A repórter do “Vídeo Show”, atualmente namorando com o técnico da disputa, Renato Antunes, disse em seu perfil do Snapchat nesta terça-feira (18) que vem sentindo dores no estômago e está sofrendo com gases. Em um vídeo, a apresentadora explicou os sintomas e afirmou estar tensa pelo treino.

“Tive uma crise no estômago de madrugada e fiquei até duas da manhã sem dormir. Estou tendo esse negócio no estômago direto. Então, são gases, sei lá. Mas dá uma dor no estômago, aí sobe gases no peito, sabe que fica tipo bolhas, você sente. Aí já demorei pra dormir, e aí estou tensa com os treinos de hoje porque vou fazer salto novo de 10 metros”, explicou ela, que negou polêmica com participantes por treinar saltos ornamentais escondida.

(Por Rahabe Barros)

