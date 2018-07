Marido agressor preso em flagrante em Jucundá, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima teve duas perfurações no braço e 1 na cabeça. Encaminhada ao setor de emergência do Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, a mulher passou por avaliação médica, onde recebeu medicação, fez curativo nos ferimentos e liberada sem gravidade.

Os cabos militares Carvalho, Costa e Brito prenderam o acusado por volta de 8h desta sexta-feira enquanto se preparava para fugir da cidade. Segundo o Major Fábio Rayol, comandante da CIPM, a vítima procurou a guarnição policial que estava em serviço e “informou que seu marido chegou embriagado no início da madrugada, e após intensa discussão, o acusado a agrediu e a feriu com uma faca”.

You May Also Like