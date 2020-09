Marido dá ré em caminhonete e mata esposa de 69 anos na garagem de casa em Canaã dos Carajás, no PA

(Foto:Reprodução) – Em depoimento, o homem disse que não viu a esposa saindo para abrir a porteira da garagem. Polícia Civil disse que está investigando o caso.

Uma idosa de 69 anos morreu, no último domingo (30), ao ser atropelada pelo próprio marido, que estava dando ré na garagem da residência do casal em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Cleusa Evangelista Ferreira e o esposo estavam juntos há 51 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava saindo da garagem com a caminhonete, quando a esposa saiu para abrir a porteira, passando despercebida pelo marido.

Em depoimento, o homem disse que assim que ouviu o barulho do veículo batendo em alguma coisa, parou a caminhonete, desceu e viu a esposa debaixo do carro.

O homem relatou que em uma primeira tentativa não conseguiu tirar Cleusa debaixo do carro e precisou do auxílio do macaco e duas tábuas para levantar a parte traseira do veículo.

Ainda segundo o relato do esposo de Cleusa, o pneu não chegou a passar por cima da mulher, mas ela gemia de dor ao ser retirada debaixo do veículo devido ao impacto da colisão.

Segundo a PC, o marido teria colocado a esposa no banco de trás do carro e conduziu até a casa da filha, a cerca de 3 km da residência.

Ao chegar no local, o neto do casal assumiu a direção do veículo até o Hospital Municipal de Canaã. De acordo com a PC, Cleusa já chegou no hospital sem vida. O óbito foi confirmado pelo médico plantonista.

O homem se apresentou espontaneamente na delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. A princípio, o marido deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

