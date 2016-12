Marido da ‘Senhorita Andreza’ é morto em Belém.

Os peritos do Centro de Perícias Renato Chaves informaram que o rapaz não teve chance de defesa. Os tiros o atingiram pelas costas. Havia perfurações em diferentes partes do corpo, principalmente na cabeça. A suspeita é que os tiros tenham partido de uma pistola ponto 40.

Após os disparos, os encapuzados invadiram uma casa, onde ocorria uma festa de aniversário. Foram disparados mais tiros dentro do imóvel, por isso a polícia estima que os encapuzados procuravam uma segunda pessoa, mas não a encontraram. Eles fugiram em seguida. Houve correria dos convidados da festa, que escaparam pelos fundos da casa. Não se sabe se Huanderson estava no local pouco antes de ser morto.

O rapaz foi assassinado próximo da casa onde morava na passagem Bom Sucesso no bairro da Cabanagem. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava morta. Testemunhas contaram que pelo menos três homens encapuzados estavam no carro. Um deles desceu e atirou contra Huanderson, que era conhecido como ‘Andinho’.

