Marido de Ana Hickmann revela novas ameaças em rede social

Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa usou suas redes sociais para revelar que estaria sendo ameaçado de morte. No post, o empresário mostra a foto de um perfil no Instagram cuja descrição é “eu vou matar também o @alewin71 (nome dele na rede social) e a @ahickmann”. Na legenda da imagem, Alexandre ironizou: “Meu Deus, que medo de você.”

Logo depois, o empresário postou uma foto sorrindo. “Preocupado com as ameaças”, escreveu ele. Por fim, ele compartilhou foto do número do telefone responsável pelas mensagens. Um tempo depois de postar as imagens, Alexandre deletou os posts.

Nos comentários, Alexandre recebeu apoio dos seguidores. “Que absurdo! Espero que a polícia dê um jeito nesse nojento. Que fique preso até o dia de São nunca. Porque é isso que ele merece. Que Deus proteja mais e mais vocês”, escreveu uma internauta. “Isso é muita inveja de vocês. Indignada. Deus proteja a sua família”, postou outra.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Ana Hickmann foi vítima de um atentado num hotel, em Belo Horizonte. Armado, Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, rendeu o cunhado da apresentadora, Gustavo Correa, e o obrigou a levá-lo até o quarto da loura. Ana foi ofendida e ameaçada pelo infrator no quarto do hotel, e juntamente com Gustavo e a mulher dele, Giovana Oliveira, que também é assessora de Ana, foi obrigada a ficar de costas. Quando Gustavo reagiu e entrou em luta corporal com o bandido, ele fez dois disparos que atingiram Giovana no braço e no abdômen. Na briga, Gustavo conseguiu desarmá-lo e disparar três tiros contra Rodrigo, que morreu no mesmo momento.



