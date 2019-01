Marido dispara tiro de rifle na própria mulher em Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações, após atirar na esposa, o marido fugiu do local, enquanto ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba, onde está internada.

Elaine Borges de Lima foi atingida na perna esquerda. (Foto:Divulgação/ Policia)- Mulher é alvejada por tiro de rifle disparado pelo próprio marido no Trairão, PA Mulher foi alvejada com um tiro na perna; acusado fugiu após o crime, mas foi preso nesta tarde. Uma mulher, identificada como Elaine Borges de Lima, foi atingida na perna esquerda por um tiro de rifle disparado pelo próprio esposo, Francisco Alves de Souza. O crime foi registrado na Agro Vila, km 22, próximo ao município de Trairão, às 17h da tarde da última quarta-feira (2).

You May Also Like