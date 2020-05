Marido dopa mulher para espancá-la e confessa crime em rede social

View this post on Instagram

Todos que me conhecem de verdade, sabem o quanto que trabalhei e trabalho pra conquistar minhas coisas. Sabem que abri mão da minha vida pra ajudar keko a sair das drogas, fui cega durante anos vivendo em um relacionamento abusivo. Fiz tudo o que eu podia pra ajudá-lo. No entanto ele decidiu ir para o caminho das drogas. Durante a separação ele me dopou me agrediu, acabou com o meu nome. Tínhamos rota de semi joias juntos e tudo era no meu nome, ele gastou tudo em droga. Me deixou endividada. A máscara da família dele caiu, que ficou a favor dele, a minha sogra que me tinha como uma filha nem deu as caras com o acontecido. Fui Salva pelo o recepcionista do chalé. A mãe dele que me tinha como uma filha foi pagar motel com duas prostitutas pra ele, enquanto eu quase morria, até ele ser preso por dirigir embriagado e drogado. Desacato à autoridade. A ficar doido na casa das pessoas em Natal, que decidiram internar. Porque a lei Maria da Penha nada fez até agora. Na primeira internação dele paguei todos os cheques que no tempo era no nome da mãe dele, comprei terrenos ao pai dele que se nega a me devolver. Reformei a casa pagava carro enquanto ele vivia deitado ou na farra se fazia muito era dirigir. Trabalhava até de madrugada, montando pano fazendo de tudo para termos um futuro. Cega em um relacionamento abusivo de anos cheguei quase a morte. Hoje estou passando por uma depressão pq quando durmo lembro dessas cenas. Que ele fez questão de filmar enquanto estava drogado e mandar para as pessoas. Mesmo com provas e testemunhas estou lutando na justiça. Mulher nenhuma merece passar por isso. Todas as vezes que tento subir um degrau acontece algo pra me despedaçar por dentro. Mulheres que passam por qualquer tipo de abuso procurem ajuda. Mas saiam dessa. A pessoa que eu amava foi a que mais me machucou. A mãe dele que é mulher que já foi desrespeitada várias vezes por o próprio filho, está lutando a favor do machismo e o pai me ameaçando, quando o filho deles mas precisava deles nem as caram deram, disseram que não podia ir pra Natal, nas recaídas quem o ajudou foi eu. Espero um dia cicatrizar todas essas feridas. Se conseguir me manter viva.