Marido e mulher são presos por porte ilegal de arma e tentativa de suborno em Santarém Novo, no Pará

Com o suspeito, policiais encontraram um revólver calibre 38, além de nove munições e R$ 3.950 em dinheiro. Esposa tentou subornar policiais e foi presa também.

Polícia apreendeu um revólver, munições e dinheiro com o suspeito, em Santarém Novo. — Foto: Divulgação/ PMPA

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e a mulher dele por tentativa de suborno no município de Santarém Novo, nordeste do Pará. As prisões foram realizadas na sexta-feira (10) por policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM).

Os militares realizavam ações de policiamento na rodovia PA-324, entrada da cidade, quando abordaram um veículo que estava com um grupo suspeito. Durante as buscas, os policiais encontraram com um dos homens um revólver calibre 38, além de nove munições e uma quantia de R$ 3.950 em dinheiro.

A PM deu voz de prisão para o homem e iniciou a condução dele para a delegacia. Na entrada da delegacia, a esposa do suspeito ofereceu R$ 500 para que a equipe da PM não apresentasse o caso.

A mulher também foi presa e apresentada junto com o marido na Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos legais.

Por G1 PA — Belém

11/07/2020 16h44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...