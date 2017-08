Marido foge após esfaquear mulher cerca de 20 vezes em MS

Mesmo ferida, a vítima foi buscar ajuda da mãe para ir ao hospital

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada pelo menos 20 vezes pelo companheiro, um homem de 25 anos, na noite dessa terça-feira (8). O crime aconteceu na casa do casal, que morava junto há sete meses, no bairro Guanavara, em Corumba (MS). A vítima conseguiu fugir após a tentativa de homicídio.

“Ele meteu a faca em mim, eu tentei me defender e não consegui. Ele colocou a faca no meu pescoço e não queria tirar, ele queria rasgar o meu pescoço, logicamente ele queria me matar”, disse a mulher, em entrevista ao G1. Ela ainda ressaltou que, mesmo ferida, foi buscar ajuda da mãe para ir ao hospital.

Segundo o sargento dos bombeiros, Márcio Júnior Romero, o suspeito já havia saído do local do crime. “Ele soube que tinham chamado a polícia e seria capturado e preso”, afirmou o sargento. No ano passado, relatou a vítima, ela tentou fazer um registro de agressão contra o marido, mas não conseguiu porque não havia internet na delegacia.

