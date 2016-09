Marido mata esposa e deixa recado ao lado do corpo: ‘matei, traição’

O casal estava junto há cerca de 35 anos e de acordo com vizinhos, as brigas entre os dois eram constantes

De acordo com testemunhas, após ter golpeado a esposa na cabeça, o suspeito teria escrito ao lado do corpo com um objeto pontiagudo as seguintes palavras: “matei” e “traição”.

Segundo informações do G1, Vladimir Barros da Silva, também conhecido como ‘Nino’, cometeu o homicídio dentro da casa onde ele e Maria da Conceição moraram. O suspeito estaria fazendo uma reforma no local.

O casal estava junto há cerca de 35 anos e de acordo com vizinhos, as brigas entre os dois eram constantes.

De acordo com a polícia, o suspeito fugiu do local de bicicleta após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

