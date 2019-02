Marido tenta matar mulher enforcada, se esconde debaixo da cama e é preso em MT

Homem de 37 anos foi preso com três facas de cozinha — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Em depoimento, a vítima disse que foi ameaçada de morte, caso não mostrasse onde a arma do agressor estava guardada. Ao ser abordado, o homem tentou agredir os policiais e foi algemado.

Um homem de 37 anos foi preso em Água Boa, a 736 km de Cuiabá, na madrugada desta terça-feira (12), depois de tentar matar a mulher enforcada e se esconder debaixo da cama. Segundo a Polícia Militar, ao ser detido o homem respeitou a voz de prisão, mas tentou agredir os policiais e foi algemado. A identidade dele não foi divulgada.

À polícia, a vítima contou que o marido chegou bêbado na residência do casal e pediu que ela lhe mostrasse o local onde havia guardado uma arma de fogo. Como não sabia o local onde o objeto estava, ela foi agredida.

Em depoimento, ela disse que foi ameaçada de morte, caso não mostrasse onde a arma estava.

Depois de conseguir se soltar e fugir para a rua com os dois filhos, a vítima chamou a polícia.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suposto agressor escondido debaixo da cama. Ao ser abordado, ele saiu de onde estava com as mãos para cima, mas em seguida tentou agredir os militares.

Com ele, foram apreendidas três facas de cozinha. Durante buscas na casa, a arma foi encontrada dentro de uma caixa de sapato escondida debaixo de uma cômoda.

Os dois foram levados para a delegacia para as providências cabíveis.

Por: G1 MT

