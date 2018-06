Marília Mendonça conta como perdeu 15kg

Dona de hits que estouraram em cadeia nacional, a cantora Marília Mendonça, tem motivos de sobra pra sorrir.

É que além do sucesso no mundo musical, ela diz ter encontrado o verdadeiro segredo para o emagrececimento. “Depois que parei de ingerir açúcar descobri o real paladar das coisas. Mas, parar de ingerir açúcar não é fácil”, disse.

Ela contou que precisou procurar o auxílio de um profissional para conseguir reeducar o organismo. “Cortei de primeira frituras, refrigerante (inclusive o zero), suco processado, embutidos, arroz, feijão, massas e alimentos que contém glúten”, explicou a cantora.

Marília, que em muitas entrevistas comentou ter sofrido bullying por causa do peso, comentou que resolveu mudar os hábitos porque não tinha regras para comer.

Era amante de sanduiche, pizza, refrigerante e outras guloseimas irresistíveis.

Porém, depois de conversas com um nutricionista e de perceber os resultados, não quer sentimentos momentâneos, mas duradouros. “Quero ter exames em dia, tudo bonitinho. Meu álcool fica pra depois”.

Nas redes sociais, ela desabafou: “Quando vejo julgamentos sobre o meu novo estilo de vida, já não me importo mais. Vocês não sabem o drama que é uma menina de 22 anos com colesterol alto, gordura no fígado (quase hepatite), hormônios desregulados, insônia pesada. Hoje sou feliz com meus 15kg a menos e com minha alimentação saudável’’.



