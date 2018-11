Marinha abre concurso com 533 vagas em diversas áreas e salários de até mais de R$ 3 mil

As inscrições vão iniciar na próxima terça-feira (27). (Foto: Reprodução)

A Marinha do Brasil abriu concurso público com a finalidade de preencher 533 vagas temporárias para o Serviço Militar Voluntário (SMV) em cargos para candidatos de níveis fundamental, médio e/ou técnico. As remunerações vão de R$ 2.320 a R$ 3.388, respectivamente.

VAGAS

As oportunidades são distribuídas nas áreas de administração, contabilidade, edificações, estruturas navais, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, higiene dental, marcenaria, mecânica, metalurgia, motores, motorista (viaturas administrativas), nutrição e dietética, patologia clínica, processamento de dados, prótese dentária, química, radiologia médica, telecomunicações, entre outras especialidades.

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrições que inicia na próxima terça-feira (27) e encerra no dia 11 de dezembro de 2018. Os candidatos devem realizar a inscrição pela internet, no site da Marinha. O valor da taxa de participação é de R$ 75.

ETAPAS

A seleção será realizada através de prova objetiva, que será aplicada no dia 17 de março. As provas serão realizadas nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa catarina, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Amazonas e Distrito Federal. Além disso, os candidatos serão submetidos a verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, prova de títulos; verificação de documentos; análise de títulos, em datas a serem definidas.

