Marinha abre concurso público com salário de quase R$ 9 mil

A Marinha do Brasil abriu, na quinta-feira passada (16), 645 vagas de nível superior para o Serviço Militar Voluntário (SMV). O salário bruto inicial são atraentes R$ 8,9 mil reais.

Há oportunidades nos 9 distritos navais do país, incluindo o Pará.

O cargo oferecido pelo concurso público é de oficial temporário. O vínculo com a instituição será renovado anualmente, chegando no máximo a 8 anos, mas “não podendo adquirir a estabilidade”.

Os interessados devem ter ensino superior completo com diploma de bacharelado ou licenciatura, com validade nacional. Também vale a declaração de conclusão do curso de graduação com a data de colação de grau, acompanhada de histórico escolar. A única exceção é para as profissões de tecnologia em construção naval e tecnologia em sistema de navegação, cujo diploma deve ser o de tecnólogo.

A idade é entre 18 e menos de 45 no ano da incorporação à instituição.

A prova de seleção deve ser realizada no dia 4 de março de 2018 e consiste em 50 questões objetivas sobre língua portuguesa (25) e formação militar-naval (25). Para médicos, a prova será de 25 questões de português e 25 de conhecimentos específicos.

O processo seletivo também inclui etapas como verificação documental, inspeção de saúde, verificação de dados biográficos e prova de títulos.

Os interessados podem se inscrever no site da Diretoria de Ensino da Marinha, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher um Distrito Naval (DN) e acessar seu link de inscrição, com seu respectivo aviso de convocação

As inscrições terminam em 15 de dezembro de 2017.

