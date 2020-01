Marinha ainda não libera barcos sob a nova Ponte União

(Foto:Igor Mota / O Liberal) – A inauguração da ponte está programada para esta sexta-feira (31)

A Ponte União, nova denominação da Ponte Rio Moju, e que fica no km 48 da rodovia PA-483, está pronta para ser inaugurada nesta sexta-feira (31). Na manhã de quinta-feira (30), a ponte passou por um teste de carga, realizado pelo governo do Estado. No entanto, a Marinha do Brasil não liberou a passagem de barcos sob a nova ponte.

A Marinha, por intermédio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), informa que o tráfego de embarcações sob a recém-construída Ponte União, antiga Ponte Moju, na Alça Viária, continuará interditado mesmo após a liberação da ponte, programada pelo governo do Estado para esta sexta-feira.

A retomada do fluxo aquaviário no local ocorrerá após a conclusão da operação de remoção dos escombros que ainda estão no rio.

“A Marinha conclama a sociedade a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (aplicativo de mensagem instantânea)”, informa em nota.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...