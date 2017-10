Marinha anuncia concurso com salários de quase R$9 mil

Edital deve ser publicado no dia 9 de novembro, quando as vagas e profissões serão especificadas.

A Marinha do Brasil divulgou que abrirá um processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários. O edital deve ser publicado no dia 9 de novembro, quando as vagas e profissões serão especificadas. Serão cerca de 600 oportunidases de ensino superior em diversas áreas do conhecimento, com salário bruto inicial, em média, de R$8.900.

As vagas são para ambos os sexos, para candidatos com idade entre 18 e menos de 45 anos no ano da incorporação e as oportunidades estão distribuídas pelos nove distritos navais. O vínculo entre a instituição e os futuros militares será renovado anualmente, podendo chegar a oito anos, e não podendo adquirir a estabilidade.

Como participar do processo seletivo

Quando o Aviso de Convocação for divulgado, os interessados deverão entrar no site da Marinha, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Os candidatos farão uma prova com 50 questões objetivas divididas em Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25), com data prevista para 4 de março. Após essa etapa, haverá também a verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, prova de títulos, verificação documental, designação à incorporação e incorporação.

