Marinha apreende 399 quilos de cocaína na Amazônia colombiana

Embarcação estava com três pessoas, que conseguiram fugir

(Foto Divulgação) – A Marinha da Colômbia confiscou 399 quilos de cocaína que estavam em uma embarcação num rio da Amazônia, perto da fronteira com o Peru, informou o órgão. A informação é da Agência EFE. O barco tinha saído do município de Puerto Leguízamo e foi notado entre a aldeia de Bellavista e cidade de El Encanto, conforme detalhou a Marinha em comunicado. A embarcação estava com três pessoas, que conseguiram fugir nadando ao notar a presença dos militares.

Por: Agência Brasil

