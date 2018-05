Marinha apreende balsa transportando 1000m³ de madeira ilegal em Breves

(Foto: Ilustrativa)- O condutor da embarcação pode responder criminalmente por expor a tripulação e passageiros ao perigo.

A Marinha apreendeu na manhã desta quarta-feira (9), próximo ao município de Breves, na Ilha do Marajó, 1000 m³ de madeira em toras que estavam sendo transportando de forma irregular por duas balsas. A apreensão aconteceu durante uma operação da patrulha naval na região dos Estreitos.

De acordo com a Mainha, além da carga irregular, o empurrador também infringiu diversos itens da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário como: não possuir condutor habilitado; não estar com a tripulação completa; não possuir despacho junto à Capitania dos Portos; e não possuir equipamentos de comunicação e navegação.

O condutor da embarcação pode responder criminalmente por expor a tripulação e passageiros ao perigo. A embarcação apreendida vai ser conduzida para o cais da Base Naval de Val de Cães.

