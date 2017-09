Marinha apreende três embarcações irregulares nos rios do Pará

Ação é resultado da intensificação da fiscalização após a série de naufrágios nas águas da Região Amazônica

Nos dias 07 e 08 de setembro a Marinha do Brasil aprendeu três embarcações irregulares durante ações de patrulha e inspeção. A operação foi coordenada pelo comando do 4º Distrito Naval, com o navio patrulha Guarujá desenvolvendo o trabalho pelos rios do Estado do Pará.

As embarcações apreendidas foram: o barco de passageiros “Arca de Noé”, o ferry boat “Graças a Deus” e a embarcação pesqueira “Comandante Pires”. A Arca de Noé foi apreendida nas proximidades da Baía de Melgaço, na Ilha do Marajó, por não portar nenhuma documentação. Além de passageiros, a embarcação transportava uma moto sem documentos e sem placa. O barco também não tinha nenhum colete salva-vidas a bordo para os tripulantes e passageiros. O suposto dono da moto foi entregue às autoridades policiais de Portel para prestar esclarecimentos.

O ferry boat “Graças de Deus” e o pesqueiro “Comandante Pires” foram apreendidos nas proximidades da Ilha de Carnapijó, em Barcarena. O Graças a Deus estava com a documentação vencida e sem o despacho devido para realizar a viagem. A apreensão do barco de pesca “Comandante Pires” foi ocasionada por sua tripulação não ser habilitada para conduzir a embarcação, além de não possuir registro.

Todas essas ações fazem parte da intensificação na fiscalização nos rios da Amazônia, após uma série de naufrágios que vem acontecendo nos últimos meses.

