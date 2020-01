Marinha arrecada 11 mil livros infantis para comunidades ribeirinhas no Pará. Veja como doar

(Foto:divulgação) – Livros ainda estão sendo arrecadados pela Marinha do Brasil

Doações chegarão a escolas públicas de Ponta de Pedras, Curralinho, Senador José Porfírio, Mocajuba, Cametá e Abaetetuba

Uma campanha de doação de livros infantis começa a levar 11 mil exemplares de várias edições ao interior do Estado, através de navios da Marinha do Brasil. Esse livros doados passarão a compor acervos das bibliotecas das escolas públicas em localidades ribeirinhas de difícil acesso já neste início de 2020. Denominada “Maré do Saber”, a campanha foi iniciada ainda no segundo semestre de 2019 pelo comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) da Marinha do Brasil e pela Sociedade Amigos da Marinha (Soamar) no Pará.

“O objetivo da campanha Maré do Saber é contribuir com o desenvolvimento das crianças beneficiadas, estimulando a empatia, concentração, memória, imaginação e outras habilidades promovidas pela leitura nas crianças beneficiadas”, diz a Marinha do Brasil.

Até o momento, a ação já arrecadou mais de 11 mil livros infantis, que foram distribuídos a escolas públicas nas cidades de Ponta de Pedras, Curralinho, Senador José Porfírio, Mocajuba, Cametá e Abaetetuba, entre outras.

“Vários parceiros abraçaram a causa e disponibilizaram, pontualmente, postos de arrecadação de exemplares, como o shopping Grão Pará, a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Estação das Docas e o Hemopa. Todas as organizações militares da Marinha nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí também possuem postos de coleta”, esclarece o 4º Distrito Naval, que tem sede em Belém.

Ainda é possível contribuir com a campanha “Maré do Saber”. Confira alguns postos de doações e participe.

Onde doar:

– Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) – Praça Carneiro da Rocha s/nº – Cidade Velha, Telefone (91) 3216-4017.

– Núcleo de Assistência Social (NAS) do Com4ºDN – Rodovia Arthur Bernardes s/nº – Val de Cães, Telefone (91) 3216-4380

– Área Recreativa e Social (ARES) Espadarte – Rua Almirante Sampaio Fernandes, nº 10 – Val de Cães.

– ARES Clube Albatroz – Rua Amapá s/nº – Val de Cães.

– ARES Clube Veleiro – Rua Comandante Didier, 1183 – Val de Cães.

– Base Naval de Val de Cães – Rodovia Arthur Bernardes, s/nº – Val de Cães. Telefone (91) 3216-4444.

