Marinha comemora o Dia Nacional da Amazônia Azul com programação no Pará

Amazônia Azul é uma área equivalente à da floresta amazônica — Foto: Globo Repórter

Comando do 4º Distrito Naval realizará eventos voltados à população para divulgar a importância em proteger esse território.

Marinha comemora Dia da Amazônia Azul em todo territótio nacional

Nesta sexta-feira (16) a Marinha comemora o Dia Nacional da Amazônia Azul, uma extensão de mar rica em biodiversidade e por onde circulam 95% do comércio exterior brasileiro. No Pará, o Comando do 4º Distrito Naval realizará eventos voltados à população para divulgar a importância em proteger esse território.

Na próxima segunda-feira (19), será realizada uma ação na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Prefeito Laurival Cunha, em Barcarena. Haverá coleta de lixo nos rios para mostrar às crianças e adolescentes a importância da preservação da Amazônia Azul. Outras atividades serão desenvolvidas como: palestras, distribuição de panfletos com instruções sobre a segurança da navegação, doação de coletes salva-vidas e instalação de cobertura de eixo das embarcações.

Já na terça-feira (20), o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizará uma visita com 100 crianças integrantes do Programa Forças no Esporte, ao Navio Patrulha Guarujá. Na ocasião, as crianças poderão aprender na prática a importância da preservação desta riqueza brasileira.

Amazônia Azul

A Marinha do Brasil comemora no dia 16 de novembro o Dia Nacional da Amazônia Azul em todo o território nacional. Com uma área oceânica ligada ao território brasileiro, de aproximadamente 4,5 milhões de km², sendo 3,6 milhões km² correspondentes à Zona Econômica Exclusiva, acrescidas de mais 950 mil km² de plataforma continental, tamanho equivalente ao da superfície da floresta amazônica, é uma extensão de mar rica em biodiversidade e reservas minerais e de grande importância estratégica para o Brasil. Na região denominada Amazônia Azul circulam 95% do comércio exterior brasileiro, além de serem extraídos 91% do petróleo e 73% do gás natural produzido no país.

