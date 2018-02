Marinha do Brasil oferece 1.300 oportunidades para fuzileiros

Foi publicado no Diário Oficial da União de ontem o edital de abertura das inscrições do concurso da Marinha para admissão às turmas I e II/2019 do curso de formação de soldados fuzileiros navais. A seleção visa preencher 1.300 vagas. A remuneração inicial dos recrutas será de R$ 956.

As ofertas estão distribuídas de acordo com os seguintes locais de realização do estágio inicial: 1.064 vagas nas unidades da Marinha no Rio de Janeiro, 46 nas unidades da Marinha de Brasília (DF); 34 no grupamento de fuzileiros navais de Rio Grande (RS), 38 no 2º batalhão de operações ribeirinhas em Belém, 15 no grupamento de fuzileiros navais de Ladário (MS), 50 no 1º batalhão de operações ribeirinhas em Manaus (AM), 15 no grupamento de fuzileiros navais de Natal (RN), 25 no grupamento de fuzileiros navais de Salvador (BA) e 10 no batalhão de defesa nuclear, biológica, química e radiológica de Aramar (SP).

Interessados em concorrer a uma das vagas devem ter concluído, com aproveitamento, o ensino médio ou curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação, altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m e idade entre 18 e 21 anos até 1º de janeiro de 2019.

ETAPAS

As inscrições serão recebidas entre os dias 1º e 30 de março. A ficha cadastral do concurso da Marinha 2018 estará disponível na internet. Será cobrada uma taxa de participação, no valor de R$ 30, e o seu pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data limite do prazo.

PASSO A PASSO DO CERTAME DA MARINHA

– A primeira etapa a ser disputada pelos candidatos será a prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

– Ela será composta de duas partes, cada uma contendo 25 questões do tipo múltipla escolha: língua portuguesa e matemática.

– Com três horas de duração, o exame será aplicado em 29 de maio, na cidade indicada pelo candidato por ocasião do preenchimento do formulário de pré-inscrição, em locais que serão divulgados posteriormente pelos órgãos executores da seleção.

– O concurso da Marinha para fuzileiros navais ainda será constituído das seguintes etapas: verificação de dados biográficos; verificação de documentos; inspeção de saúde; teste de suficiência física; e exame psicológico.

