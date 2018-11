Marinha e Ibama prendem barcos com quatro toneladas de pescado

Barco apreendido praticava pesca ilegal no litoral maranhense (DIVULGAÇÃO)

Embarcações faziam pesca ilegal no litoral do Maranhão

Um dos barcos que praticavam pesca ilegal apreendidos pela Marinha e Ibama

O navio-patrulha “Bracuí”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, e o Ibama, flagraram nesta quinta-feira (15) as embarcações “Real Madrid” e “Pesca e CIA” realizando pesca ilegal no litoral do Estado do Maranhão. Na ocasião, o navio fazia operação de patrulha naval a fim de fiscalizar e reprimir o descumprimento da Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta) e a pesca ilegal nas águas sob jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.

Além de estarem de posse de cerca de quatro toneladas de pescado ilegal, as embarcações infringiram a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (não portavam qualquer documento ou não tinham condutor habilitado). Os barco serão entregues à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e a carga será retida pelo Ibama.

A operação foi conduzida pelo “Bracuí” com recursos disponibilizados pelo Programa de Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha – Revimar em parceria com o Ibama, para fiscalização de pesca ilegal.

Segundo o comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, capitão-de-mar-e-guerra Ricardo Jaques Ferreira, “o uso de inteligência para a identificação das áreas de concentração de pesca e a parceria com o Ibama foram fundamentais para o sucesso da operação. Trabalhamos pela segurança da navegação e contribuímos para o uso racional de nossos recursos naturais no mar.”

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...