Marinha investiga caso de embarcação que quase tomba em Anajás

A Capitania do Portos, da Marinha do Brasil, informou nesta segunda-feira (30) que vai abrir inquérito para apurar as causas de um incidente ocorrido no último sábado (28) no trapiche de Anajás, na ilha do Marajó. Um vídeo enviado ao Portal ORM mostrou o desespero de passageiros após barco quase tombar durante o começo da procissão fluvial do Círio de Nazaré 2017 no município.

Em nota enviada à imprensa, a Marinha informou que o barco estava com excesso de passageiros e que sofreu risco de virar no porto em que estava atracado. A embarcação também não estava autorizada pela Capitania dos Portos para participar da romaria fluvial. O barco também não era autorizado pela Arcon (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará) para realizar transporte intermunicipal de passageiros.

“A CPAOR enviou uma equipe de Inspeção Naval ao município.Um inquérito será instaurado para apurar as causas e responsabilidades pelo incidente. Os responsáveis pela embarcação serão encaminhados à Autoridade Policial do Município para serem autuados nos artigos 132 e 261 do Código Penal (por colocar em risco a vida de seus passageiros e expor a embarcação à perigo)”, finaliza a nota.

Pelas imagens é possível perceber que vários passageiros foram apenas para um lado da embarcação, o que a fez balançar e quase tombar. Após o susto, vários deles chegar a pular do barco. Também é possível ouvir muitos gritos de desespero e várias passageiros chorando. Algumas pessoas que estavam no trapiche pediram calma.

