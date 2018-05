Marinha investiga naufrágio de embarcação com mais de 60 bois vivos em Altamira; IMAGENS FORTES

Segundo a Marinha, a balsa estava em situação irregular e não tinha inscrição junto à Autoridade Marítima. A tripulação era composta por seis pessoas e ninguém se feriu.

A Marinha do Brasil confirmou o naufrágio de uma embarcação que transportava mais de 65 bois vivos em um local conhecido como “Pedral”, em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com o Comando do 4º Distrito Naval, o acidente aconteceu na quarta-feira (9), mas só foi registrado no dia seguinte.

A balsa do tipo “boieiro” também transportava material de construção. Segundo as informações preliminares da Marinha, a tripulação era composta por seis pessoas e ninguém se feriu.

A embarcação saiu do porto do Pepino com destino ao Itapuama, assentamento indígena a aproximadamente 40 milhas de Altamira. De acordo com a Marinha, a balsa estava em situação irregular e não tinha inscrição junto à Autoridade Marítima. Um inquérito está sendo instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Por G1 PA, Belém

