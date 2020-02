Marinha oferece 960 vagas para o curso de formação de fuzileiros

Podem concorrer candidatos que tenham ensino médio completo, idade entre 18 e 22 anos ( Foto J. Bosco/Redação Integrada)

Na capital paraense, há 37 oportunidades para o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas

A Marinha do Brasil oferta 960 vagas para o Concurso de Admissão das turmas I e II de 2021, do curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN/2021). As oportunidades são para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), com sede no Rio de Janeiro, e para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), em Brasília. Na capital paraense, há 37 oportunidades para o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. As outras vagas são divididas entre as cidades do Rio de Janeiro (569), Manaus (81), Brasília (79), Natal (53), Rio Grande (50), Salvador (44), Ladário (33) e Aramar (14).

Podem concorrer candidatos do sexo masculino, que tenham ensino médio completo, idade entre 18 e 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro 2021, e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março, no site www.marinha.mil.br, pagando taxa no valor de R$ 25. Poderá solicitar isenção do pagamento quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e se for membro de família com renda, além dos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso terá seis etapas: exame de escolaridade, com prova escrita; verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; avaliação psicológica; teste de aptidão física de ingresso, com natação, corrida, flexão na barra e abdominal; verificação de documentos; e procedimento de heteroidentificação. O curso de formação de soldados fuzileiros navais tem duração de dezessete semanas e será conduzido no Ciampa, no Rio de Janeiro, e Ciab, em Brasília.

Por Redação Integrada

